اتحاد الكرة يكشف موعد معسكر منتخب مصر القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد معسكر منتخب مصر القادم، بعد نجاح معسكر نوفمبر الجاري، بالفوز على جيبوتي 6/0، و سيراليون 2/0، ضمن تصفيات المجموعة الأولى في قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال "عامر"، في تصريحات إذاعية، إن معسكر منتخب مصر القادم سيكون قبل المشاركة بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، لافتًا إلى أنه حتى الأن لم يحسم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مصير معسكر منتخب مصر القادم سيكون داخل مصر أم في الخارج، والمنتخابات التي سيطلب مواجهتها.

وأضاف، أنه تم الاتفاق مبدئيًا أن المعسكر القادم سينطلق يوم 3 يناير العام القادم، وبناء عليه توقف مسابقة الدوري العام يوم 2 يناير، من أجل انتظام انضمام اللاعبين.

وأوضح أن فيتوريا كان اتفق مع اتحاد الكرة على تحديد مدة المعسكر على أن تكون أكثر من 10 أيام قبل البطولة لتجهيز وتحضير اللاعبين.