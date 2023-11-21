موعد توقف الدوري لمشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عن موعد توقف الدوري الممتاز وآخر مباراة تقام قبل انطلاق فترة التوقف الدولي، لمشاركة منتخب مصر في منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وقال "حسين"، في تصريحات تلفزيونية، أن موعد توقف الدوري الممتاز سيكون يوم 2 يناير العام القادم 2024، وبداية معسكر منتخب مصر يوم 3 يناير، لمدة 9 أيام.

وأضاف أن بعثة منتخب مصر ستغادر القاهرة يوم 11 يناير إلى كوت ديفوار، وأولى مباريات مصر في أمم أفريقيا يوم 14 يناير أمام منتخب موزمبيق.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا:

وتلعب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي

مصر وموزمبيق 14 يناير، في تمام الساعة 7 مساء

مصر وغانا يوم 18 يناير في تمام الساعة 10 مساء

مصر وكاب فيردي يوم 22 يناير في تمام الساعة 10 مساء