نادي فاركو ينعي والد خالد جلال مدرب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي فاركو وفاة والد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عبر حساب النادي الرسمي على موقع "فيسبوك".

كتب حساب النادي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عز بشار حسن عباس حلمي، رئيس نادي فاركو وقطاعات النادي الرياضية والإدارية ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن خالد خلال المدير الفني للفريق الأول، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أم يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

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