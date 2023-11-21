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نادي فاركو ينعي والد خالد جلال مدرب الفريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي فاركو وفاة والد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عبر حساب النادي الرسمي على موقع "فيسبوك".

كتب حساب النادي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عز بشار حسن عباس حلمي، رئيس نادي فاركو وقطاعات النادي والإدارية ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن خالد خلال المدير الفني للفريق الأول، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أم يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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