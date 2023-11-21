آخر تطورات إصابة ثلاثي الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استكمل الثنائي طاهر محمد طاهر، والمغربي رضا سليم، لاعبا فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجهما العلاجي والتأهيلي على ملعب مختار التتش في الجزيرة.

وأدى طاهر وسليم، تدريبات تأهيلية منفردة، بالركض حول الملعب، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، قبل تأدية بعض التدريبات الاستشفائية وجلسات العلاج الطبيعي في صالة الجيم.

ولم يشارك طاهر محمد طاهر في مران الأهلي أمس الإثنين، بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة، بينما يعاني رضا سليم من كسر في عظمة الترقوة، ليغيب 3 أشهر للعلاج والتأهيل.

واشتكى معلول من شد في العضلة الخلفية ليجري أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة القادمة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

ويلعب الأهلي يوم السبت القادم 25 نوفمبر أمام فريق ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.