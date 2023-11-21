شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب ظهور فتوح وصبحى والزنارى فى جيم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى فى جيم النادى اليوم حيث خضع الثلاثى إلى تدريبات فى الجيم، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك إيقاف الثلاثى وعرضهم للبيع على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن إيقاف الثلاثى لايعني حرمانهم من دخول النادى، أو حرمانهم من التدريبات فى الجيم.

وأضاف المصدر أن فتوح وصبحى والزنارى من حقهم التدريب فى الملعب لكن بمفردهم وليس مع الفريق ،حيث أن الإيقاف من المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات أيضا

وظهر الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، لاعبو الفريق الأول بنادى الزمالك، في مقر القلعة البيضاء اليوم.

وتوجه الثلاثى فتوح وصبحى والزنارى إلى جيم النادى، وخاضوا تدريبات داخل صالة الجيم لمدة ساعة، ثم انصرفوا مغادرين مقر النادى.