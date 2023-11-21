شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الاتحاد يتقدم على الأهلي بنصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة ذهاب نصف نهائي دورى المرتبط لكرة السلة بتقدم الاتحاد السكندري على الأهلى بنتيجة 27/39 بالمباراة التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة بعد غدٍ الخميس.

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات، وتحدد مبلغ 50 جنيها كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى، حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الخميس ببرج العرب أيضا.