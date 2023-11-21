شكرا لقرائتكم خبر عن الترتيبات الخاصة لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم الخميس 23 -11

تدريب نادي بيراميدز 05:00 مساء .. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير 15 دقيقة".

مؤتمر نادي مازيمبي 05:30 مساء .. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

تدريب نادي مازيمبي 06:00 مساء .. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير 15 دقيقة".

مؤتمر نادي بيراميدز 06:30 مساء .. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع.