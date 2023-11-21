شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة مشهور يعتذر عن القيادة الفنية لنادى WE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جمعة مشهور، المدير الفني لـWE، باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة التي منى بها الفريق عصر اليوم أمام بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة التاسعة من مسابقة دورى القسم الثانى أ.

كان WE متقدما بهدفين نظيفين من بداية اللقاء قبل أن يعود بترول أسيوط ويسجل ثلاثة أهداف متتالية، ويحصل بها على أغلى ثلاث نقاط له في المسابقة.

ويحتل وى المركز الـ15 بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، وفشل الفريق خلال المباريات في تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما جعل الإدارة تقوم بتغيير الجهاز المعاون لجمعة مشهور قبل أن يقوم الأخير اليوم بتقديم استقالته بسبب سوء الحظ الذى يلازمه مع الفريق.