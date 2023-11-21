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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى فى جيم النادى اليوم، حيث خضع الثلاثى إلى تدريبات فى الجيم، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك إيقاف الثلاثى وعرضهم للبيع على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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