شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى فى جيم النادى اليوم، حيث خضع الثلاثى إلى تدريبات فى الجيم، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك إيقاف الثلاثى وعرضهم للبيع على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى.

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