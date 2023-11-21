شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على الأهلي 75/61 بنصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سلة الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة 75/61 بنصف نهائي دورى مرتبط السلة خلال المباراة التى أقيمت بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة بعد غدٍ الخميس، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد السكندرى على النادى الأهلي 39 / 27.

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات، وتحدد مبلغ 50 جنيها كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى، حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الخميس ببرج العرب أيضا.