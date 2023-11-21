شكرا لقرائتكم خبر عن سامر عبد الرحمن يستقيل من تدريب القناة بعد الهزيمة من مكادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سامر عبد الرحمن، المدير الفني للقناة، باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام مكادى بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من دورى المحترفين. ويحتل القناة المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويبتعد عن حرس الحدود المتصدر بـ5 نقاط كاملة.

ويبحث مجلس إدارة القناة الموقف النهائى للجهاز الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالموافقة على استقالة المدرب أو تجديد الثقة به في ظل ضغط مباريات الدورى.

ويستعد القناة لمواجهة الشرقية يوم السبت المقبل بالدور التمهيدى الثانى لكأس مصر، ثم يستضيف أسوان يوم الأربعاء بعد القادم في الجولة العاشرة للدورى.