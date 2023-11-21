مدرب التشيك يستقيل بعد التأهل لـ«يورو 2024 »

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وحسم المنتخب التشيكي تأهله إلى نهائيات يورو 2024 إثر الفوز على منتخب مولدوفا 3 / صفر أمس الأول الاثنين في الجولة الثامنة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات.
وقال سيلهافي في تصريحات للتليفزيون التشيكي أدلى بها باسمه وباسم أعضاء الجهاز الفني، وقد نشرها الاتحاد التشيكي في بيان «رغم أننا سعداء الآن، لقد قررنا بالفعل قبل المباراة ألا نستمر».
وأضاف «الضغوط كانت هائلة بالفعل، وأحيانا لم أكن أفهمها. وهذا أسهم أيضا في اتخاذنا هذا القرار».
وتابع «أنا مقتنع بأننا أدينا عملنا، وقد تركنا نتائج جيدة.»
ويتولى سيلهافي تدريب المنتخب التشيكي منذ عام 2018، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في نهاية نوفمبر الجاري.
وكان سيلهافي قد قاد المنتنخب للوصول إلى دور الثمانية في النسخة الماضية من كأس الأمم الأوروبية، التي أقيمت عام 2021، لكن الفريق أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، كما تأهل إلى نهائيات يورو 2024 عبر الجولة الأخيرة في التصفيات أمس الأول.
وكان سيلهافي قد أطاح في مطلع هذا الأسبوع بثلاثة لاعبين من المنتخب بسبب انتهاك قواعد المنتخب، حيث قاموا بالذهاب إلى ملهى ليلي.
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