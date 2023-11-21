روبن نيفيز .. هلالي أول وتالي

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وكانت مصادر صحفية إنجليزية عدة، قد ربطت روبن نيفيز بالانتقال إلى نادي نيوكاسل يونايتد في الميركاتو الشتوي القادم، لتعويض الإيطالي ساندرو تونالي، الذي تم إيقافه 10 أشهر بسبب تورطه في قضايا مراهنات رياضية غير قانونية.
وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك»، أمس، في تقرير لها، أن نيفيز اتخذ قراره النهائي بالبقاء مع الهلال حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، ولا يفكر نهائيا في العودة إلى البريميرليغ في الوقت الحالي، سواء بنظام الإعارة أو بصفقة انتقال نهائي.
وأكد التقرير أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية بين وكلاء اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، وممثلي أندية إنجليزية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن البرتغالي مرتاح في الهلال.
وغادر نيفيز ناديه وولفرهامبتون الصيف الماضي، للالتحاق بالزعيم الهلال بعقد يمتد 3 مواسم، مقابل 55 مليون يورو، إذ بات حلقة مهمة في مخططات المدرب خورخي جيسوس، وشارك حتى الآن في 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
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