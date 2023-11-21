صراع سعودي للتعاقد مع زيلينسكي

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وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ29 عاما، مع البارتينوبي في نهاية الموسم الحالي، ورغم تصريحات اللاعب البولندي بشأن إمكان التمديد لفريقه الحالي، فإن المفاوضات بين الطرفين لا تزال معلقة.
وسيكون نابولي بحاجة إلى حسم موقف زيلينسكي من الاستمرار في صفوفه قريبا، إذ ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024، وفي حال عدم التمديد له، سيكون بإمكانه إبرام اتفاق مع أي ناد آخر في يناير.
وفقا لشبكة «sempreinter» الإيطالية، فإن إنتر ميلان، ويوفنتوس يبحثان عن تعزيز صفوفهما بالتعاقد مع اللاعب، إذ يعتقدان أنه سيقدم إضافة كبيرة إلى أيّهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أندية الأهلي والنصر والشباب، تسعى أيضا إلى ضم لاعبين من الطراز العالمي، ومن أبرز المرشحين للتعاقد معهم زيلينسكي، الذي سيكون هدفا جذابا لأي فريق في دوري روشن المحترفين.
يذكر، أنه دارت مفاوضات بين زيلينسكي والأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن نابولي رفض السماح للاعب بالرحيل عن صفوفه.
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