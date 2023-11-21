أمير الرياض يتسلم شعلة الألعاب السعودية 2023

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وقال أمير الرياض «إن هذه الفعاليات مفيدة والمملكة تستطيع أن تنجزها بشكل جيد في كل المجالات، ونحن نفخر بقيادتنا ملك وولي عهد وشعب، وأيضا وزارة الرياضة وعلى رأسها وزير الرياضة والشباب العاملين معه، نرجوا لهم جميعا التوفيق في إيصال هذه الألعاب إلى المستوى الراقي».
يذكر أن دورة الألعاب السعودية 2023 تتيح الفرصة أمام كافة الموهوبين للمشاركة في 53 رياضة فردية وجماعية مختلفة، وبجوائز غير مسبوقة على مستوى المنطقة، وبشكل يسهم في إبراز المواهب الوطنية وخلق فرص التنافس وتنمية الأهداف الاحترافية للمواهب الوطنية.
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