شكرا لقرائتكم خبر أمير الرياض يتسلم شعلة الألعاب السعودية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، التي تستضيفها العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الثالث عشرة من جمادى الأول الموافق 27 نوفمبر 2023، التي تعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، من جانب الأعداد المشاركة، ومبالغ الجوائز التي ستمنح للفائزين، وعدد الرياضات المقامة.

وقال أمير الرياض «إن هذه الفعاليات مفيدة والمملكة تستطيع أن تنجزها بشكل جيد في كل المجالات، ونحن نفخر بقيادتنا ملك وولي عهد وشعب، وأيضا وزارة الرياضة وعلى رأسها وزير الرياضة والشباب العاملين معه، نرجوا لهم جميعا التوفيق في إيصال هذه الألعاب إلى المستوى الراقي».

يذكر أن دورة الألعاب السعودية 2023 تتيح الفرصة أمام كافة الموهوبين للمشاركة في 53 رياضة فردية وجماعية مختلفة، وبجوائز غير مسبوقة على مستوى المنطقة، وبشكل يسهم في إبراز المواهب الوطنية وخلق فرص التنافس وتنمية الأهداف الاحترافية للمواهب الوطنية.