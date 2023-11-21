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أمير الرياض يتسلم شعلة الألعاب السعودية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، التي تستضيفها العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الثالث عشرة من جمادى الأول الموافق 27 نوفمبر 2023، التي تعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، من جانب الأعداد المشاركة، ومبالغ الجوائز التي ستمنح للفائزين، وعدد الرياضات المقامة.

وقال أمير الرياض «إن هذه الفعاليات مفيدة والمملكة تستطيع أن تنجزها بشكل جيد في كل المجالات، ونحن نفخر بقيادتنا ملك وولي عهد وشعب، وأيضا وزارة وعلى رأسها وزير الرياضة والشباب العاملين معه، نرجوا لهم جميعا التوفيق في إيصال هذه الألعاب إلى المستوى الراقي».

يذكر أن دورة الألعاب السعودية 2023 تتيح الفرصة أمام كافة الموهوبين للمشاركة في 53 فردية وجماعية مختلفة، وبجوائز غير مسبوقة على مستوى المنطقة، وبشكل يسهم في إبراز المواهب الوطنية وخلق فرص التنافس وتنمية الأهداف الاحترافية للمواهب الوطنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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