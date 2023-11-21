79 فريقا تتنافس في الجولة الثالثة من رالي القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ، اللمسات الأخيرة على رالي القصيم 2023، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وذلك في المدة ما بين 23 و25 نوفمبر الجاري.

وأنهى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كافة الاستعدادات والجاهزية للرالي، فيما يستضيف فندق موفنبيك القصيم في مدينة بريدة مقر الرالي، الذي سيبدأ انطلاقة الخميس المقبل، في الساعة 1:45 ظهرا بالمنتزه الوطني، على أن تبدأ المرحلة الاستعراضية الساعة 3:15 عصرا، بطول 4 كلم، وذلك لتحديد مراكز المنطلقين في الرالي.

المنافسات الفعلية

وستبدأ المنافسات الفعلية للرالي بخوض مرحلتين خاصتين خاضعتين للتوقيت الأولى الجمعة 24 نوفمبر بطول 187 كلم، والثانية السبت بطول 121 كلم، ومن ثم يختتم الرالي، بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأخيرة، بحفل تتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات في المنتزه الوطني، حيث يبدأ الحفل الساعة السابعة والنصف ليلا.

ويتألف موسم 2023 من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية من أربع جولات؛ أقيمت جولتا باها السعودية (حائل) في شهر فبراير، وتبوك - نيوم، في شهر مايو، فيما يختتم الموسم بخوض رالي جدة في المدة ما بين 14 و 16 ديسمبر المقبل إن شاء الله.

وسجل 79 فريقا أسماءهم للمشاركة في رالي القصيم 2023، منهم 42 سيارة، و30 دراجة نارية، وسبع دراجات نارية رباعية العجلات.

سيطرة سعودية

وسبق أن أقيمت أول نسخة من رالي القصيم في عام 2019، وفاز بلقبها السائقان السعوديان يزيد الراجحي في فئة «تي 1»، وخليل التويجري في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة، والدراجان الإماراتي محمد البلوشي في فئة الدرّاجات النارية، والسعودي عبدالمجيد الخليفي في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات «كوادز»، والسائق السعودي إبراهيم المهنا بلقب فئة الشاحنات.

وسجل رالي القصيم 2022 نتائج عريضة حصد خلالها المتسابقون السعوديون المراكز الأولى في جميع الألقاب.

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