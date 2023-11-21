شكرا لقرائتكم خبر الشهري يقود كتيبة الأخضر للفوز على النشامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز المنتخب السعودي على مضيفه الأردني 2-0، في المواجهة التي جرت مساء أمس على استاد عمان الدولي، في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بكرة القدم 2026.

وسجل ثنائية المنتخب السعودي نجمه صالح الشهري بالدقيقتين (8-30).

وقدم منتخب السعودية أداء ساحرا استحق عليه الفوز، على عكس منتخب النشامى الذي ظهر تائها على مدار شوطي المباراة.

واستعاد المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط يليه طاجيكستان «4 نقاط» ثم الأردن بنقطة واحدة، وأخيرا باكستان بلا نقاط.

أطماع هجومية مبكرة

ودخل المنتخبان سريعا في أجواء المباراة، وكشفا عن أطماع هجومية مبكرة، حيث أرسل العمري كرة نموذجية داخل منطقة الجزاء لم تجد المتابعة المأمولة من المهاجمين.

ولم يتأخر الأخضر السعودي في الرد سريعا، من كرة عرضية انقض عليها عبدالله رديف برأسه مرت بجوار القائم الأيسر لأبو ليلى حارس مرمى الأردن.

وارتكب إحسان حداد مخالفة من الجهة اليمنى، ليتقدم عباس الحسن وينفذ ضربة حرة مباشرة وجدت صالح الشهري يدك الكرة برأسه من بين المدافعين معلنا تقدم السعودية بهدف السبق في الدقيقة 8.

وعزز الأخضر السعودي تقدمه بالهدف الثاني عندما اخترق علي الهزازي عمق الدفاع الأردني ومرر لصالح الشهري الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى فسدد على يمين أبو ليلى بالدقيقة 30.

ومنع القائم الأيمن عباس الحسن من إحراز الهدف الثالث للمنتخب السعودي، بعدما استثمر كرة نموذجية من صالح الشهري، ليرد عليه أبو حشيش بتسديدة قوية تصدى لها العويس ببسالة.

وتجلى الأخضر السعودي وهو يواصل هديره الهجومي ليفرض على منتخب الأردن التراجع، وليخرج مع نهاية الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.

تراجع أداء الأخضر

وفي الشوط الثاني دفع مدرب السعودية مختار علي بدلا للهزاري وبغريب عوضا عن عباس الحسن، فيما زج مدرب الأردن بمصطفى قزعر مكان أبو حشيش، وحل مرضي مكان رجائي عايد.

وبحث منتخب الأردن عن تقليص النتيجة وأرسل حداد كرة عرضية انقض عليها الرشدان برأسه لتمر بجوار القائم.

ورغم تراجع أداء منتخب السعودية، بقي الأردن بلا حلول هجومية فاعلة بعدما طغى اللعب الفردي وذهب اللاعبون يسددون كرات طائشة بلا تركيز ليبقى مرمى العويس بعيدا عن مشاهد الخطورة.

وعمل منتخب السعودية على منح الفرص لعدد من لاعبيه واستهلاك الوقت الذي مضى بلا أي مستجدات، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا عن فوزه بهدفين نظيفين.