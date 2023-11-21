رئيس اتحاد جدة يكشف لاول مرة سبب فشل صفقة محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، عن سبب فشل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وقال أنمار الحائلي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مارسيلو جاياردو: «طلبنا التعاقد مع العديد مع اللاعبين، ولم تتحقق مطالبنا من جانب برنامج الاستقطاب، لم نعرف السبب».

وبسؤاله عن طلب التعاقد مع محمد صلاح قال: «نعم طلبنا التعاقد مع محمد صلاح، بدون شك فهو لاعب عالمي، لكن سب عدم التعاقد معه لا نعرفه، برنامج الاستقطاب هو من يجيب على هذا السؤال».

وتابع: «التزمنا الصمت طوال الفترة الماضية، كنا نتمنى أن يوضح سعد اللذيذ (نائب رئيس إدارة الدوري السعودي للمحترفين)، ما حدث في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، بوجودي معه في لندن بخصوص محمد صلاح ومفاوضتنا مع ليفربول، وماذا حدث في مفاوضات باريس سان جيرمان لضم ماركينيوس، وأيضا مفاوضات ديبروين وجوندجان وراموس».

وأضاف: «رأينا النصر يضم إيمريك لابورت، والهلال يتعاقد مع كاليدو كوليبالي، أردنا التعاقد مع لاعبين على هذا المستوى، لكن هناك برنامج وهناك ميزانية محدودة موضوعة لكل نادي، ووضعنا في حسابنا الميزانية المخصصة لنا في التعاقدات».