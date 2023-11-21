"جمعة مشهور" يستقيل من منصب مدير فني لنادى المصرية للاتصالات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جمعة مشهور المدير الفني للفريق الأول بنادي المصرية للاتصالات، عن قراره الاستقالة بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام نادي بترول أسيوط في الجولة التاسعة من دوري المحترفين، بنتيجة 3-2.

وشدد مشهور على أن هذا القرار جاء نتيجة للنتائج المتراجعة للفريق في الفترة الأخيرة، حيث لم يتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة وتحقيق التفوق على المنافسين في المباريات. وقد أكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأداء الغير مرضٍ للفريق.

بعد استقالته، قدم مشهور اعتذاره الرسمي للجماهير وإدارة النادي، مؤكدًا أنه كان يأمل في تحقيق نتائج أفضل والوصول بالفريق إلى المراكز العليا في جدول الترتيب. وأعرب عن احترامه لإدارة النادي وللجماهير التي كانت داعمة دائمة له وللفريق خلال فترة توليه المسؤولية الفنية.

من جانبهم، أعربت إدارة المصرية للاتصالات عن احترامها وتقديرها لقرار مشهور، مشددة على أنها تؤمن بقدراته وكفاءته، وأعربت عن شكرها له على العمل الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

وبعد رحيل مشهور، بدأت إدارة النادي في البحث عن مدرب جديد للفريق، بهدف تحفيز اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد قريبًا، حيث سيتولى مهمة قيادة الفريق وتجديده للمنافسة في المنافسات المقبلة بكل ثقة وتفاؤل.