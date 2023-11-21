المغرب تهزم تنزانيا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره منتخب تنزانيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الوطني مكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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تقدم أسوط الأطلس بالهدف الأول عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف باكاري موامنييتو لاعب تنزانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.



وبهذة النتيجة يتصدر أسود الأطلس جدول ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب تنزانيا في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

تشكيل منتخب المغرب في مباراة اليوم..



حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع : أشرف حكيمي – نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

الوسط : سفيان أمرابط - بلال الخنوس - حكيم زياش.

الهجوم: أمين حارث - يوسف النصيري - أمين عدلي.



وكان من المفترض أن يواجه المغرب منتخب إرتيريا في الرباط بالجولة الأولى، إلا أن الأخير انسحب من التصفيات.