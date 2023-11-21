الزمالك يفوز على الطيران في دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق الطيران بنتيجة 0/3 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة الدوري .

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وجاءت نتيجة الاشواط

25/21

25/16

25/17

وتواجد في المباراة كل من هاني شكري وعمرو أدهم ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لدعم ومؤازرة الفريق في المباراة.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب أندية، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

يذكر أن فريق الزمالك فاز على نظيره فريق ألعاب دمنهور بنتيجة 0/3 وذلك في افتتاحية المجموعة الأولى للدور التمهيدي لبطولة الدوري.

و من المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره فريق مصر للبترول السبت القادم على صالة نادي مصر للبترول ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة الدوري.