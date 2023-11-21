ترتيب فرق دوري المحترفين الجولة التاسعة يتصدره حرس الحدود برصيد 17 نقطة

ياسر رشاد - القاهرة - تم تحديد ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة التاسعة ويتصدر جدول الترتيب فريق حرس الحدود برصيد 17 نقطة، يليه وادي دجلة وبتروجيت وغزل المحلة بنفس الرصيد. في المرتبة الخامسة، يأتي فريق لافيينا برصيد 15 نقطة، تليه بترول أسيوط بنفس الرصيد.

تحت هذه الفرق، يظهر فريق ابوقير للاسمدة برصيد 14 نقطة، وراية بـ 13 نقطة، والقناة بـ 12 نقطة بالتساوي مع طنطا ومكادي والسكة الحديد ودكرنس وبروكسي. في المركز الأخير من جدول الترتيب، يأتي فريق المصرية للاتصالات برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد فريقي أسوان والنجوم برصيد 11 و6 نقاط على التوالي. أما فريقي مصر المقاصة وجمهورية شبين والنصر للتعدين في حلبة الذيل برصيد 6 و5 و4 نقاط على التوالي.

من الملاحظ أن هناك توازن تقريبي في النقاط بين معظم الفرق في الدوري المحترفين. من المثير أيضًا أن فرق المصرية للاتصالات وأسوان يظهران بأداء جيد حتى الآن على الرغم من موقعهما في الجدول. ومن المتوقع أن تشهد المراحل المقبلة منافسة شرسة وصراعات قوية بين الفرق لتحقيق أهدافها في الدوري. سنواصل متابعة التطورات والأخبار حول دوري المحترفين ونقدمها لكم في المقالات القادمة.