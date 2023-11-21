منتخب المغرب يحقق فوزًا مثيرًا على تنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب المغرب فوزًا مثيرًا على نظيره تنزانيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.

وحل منتخب المغرب ضيفًا على منتخب تنزانيا في أولى مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد إلغاء مباراته الأولى ضد إريتريا.

وتقدم حكم زياش في الدقيقة الـ 28 من عمر المباراة، بعد تسديد ركلة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، معلنًا تقدم اسود أطلس في المباراة.

وفي الشوط الثاني، نجح يوسف النصيري في تسجيل هدفًا ثانيًا لمنتخب المغرب في شباك تنزانيًا، ليكشر عن أنيابه بعد سلسلة من الهجمات الخطرة في اللقاء.

وشهدت المباراة، إهدار أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة لصالح الأسود، في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

واشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه ديسماس نجم تنزانيا، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليلعب المنتخب التنزاني منقوص العدد أمام أسود أطلس.

وبهذه النتيجة حصد منتخب المغرب أول 3 نقاط في تصفيات كأس العالم الجارية.