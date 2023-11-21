اليونان تفرض التعادل على فرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2024

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) مباراة منتخب فرنسا أمام مضيفه اليونان، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، على ملعب آيا صوفيا في مدينة أثينا.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى الفني وتبادل الفريقين الاستحواذ على الكرة والهجمات الخطيرة، وتقدم المنتخب الفرنسي بالهدف الأول عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 43.

طالع أيضًا: ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الشوط الثاني جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين، وتمكن المنتخب اليوناني من تسجيل ثنائية بواسطة انستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 55، وأضاف فوتيس إيونيديس الهدف الثاني في الدقيقة 60.

لكن منتخب الديوك نجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 73 عن طريق يوسف فوفانا.

يذكر أن منتخب فرنسا يتصدر المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة، خلفه هولندا 18 نقطة، وتأهلا سويا للنهائيات.

بينما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وسيخوض الملحق من أجل محاولة التأهل إلى يورو 2024.