مورينيو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب روما

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، عن مستقبله مع ذئاب العاصمة الإيطالية، مشيراً إلى أنه يركز على التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وتضاربت التقارير حول مستقبل مورينيو مع روما خلال الفترة المقبلة، بعدما ارتبط اسمه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نيوكاسل يونايتد، وارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال مورينيو في مقابلة مع برنامج «تي جي1» مساء اليوم الثلاثاء: «لا أعرف مستقبلي مع روما، آخر مرة تحدثت فيها مع السيد دان فريدكين كانت عبر الهاتف بعد عشر دقائق من نهاية مباراة لاتسيو، في مكتبي».

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تابع: «الأسبوع الماضي تحدثت مع رايان، دعونا نتحدث عن اليوم وعمل اليوم، وليس التجديد».

أضاف: «توتي هو اللاعب الرقم واحد في تاريخ روما، وأمتلك هذه الشهرة بسبب علاقته مع الجماهير الرائعة، لكن مسألة عودته للعمل بالنادي، هذا شيء بين فرانشيسكو والإدارة».

أردف: «في تاريخ روما، لأول مرة كان هناك نهائيان متتاليان، يمكنك أن تتخيل الصعوبة التي واجهناها لتحقيق ذلك».

وواصل: «إذا فكرت في الفرق التي وصلت تاريخيًا إلى نهائيات أوروبية ثلاث مرات متتالية، فإنك تفكر دائمًا في أعظم الفرق، نحاول الوصول إلى نهائي أوروبي آخر هذا الموسم».

وتستهدف إدارة روما تمديد عقد مورينيو في ظل نهايته في 30 يونيو 2024، حيث أن المدرب البالغ من العمر 60 عامًا يقود روما منذ 1 يوليو 2021.