ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد الجولة الثانية

واصل الفرعون محمد صلاح قائد منتخب مصر، تصدر ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في نسختها المقبلة، بعد انتهاء الجولة الثانية.

وتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 4 أهداف، والتي سجلها في الجولة الأولى في شباك جيبوتي.

وجاء ترتيب هدافي تصفيات افريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 كالآتي..

1- محمد صلاح – منتخب مصر – 4 أهداف

2- محمود حسن تريزيجيه – مصر – 3

2- باتسون داكا – زامبيا – 3

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3- ميتشيل أولونجا – كينيا – هدفان

3- يوسف المساكني – تونس – 2

3- ميزيان موليدا – جزر القمر – 2

3- ساديو ماني – السنغال – 2

3- سيكو فوفانا – كوت ديفوار – 2

3- دينيس بوانجا – الجابون – 2

3- مسعود جمعة – كينيا – 2

3- بيجيرمانا – بوروندي – 2

3- كريم كوناتي – كوت ديفوار – 2

3- جونيور تراوري – كوت ديفوار – 2

4- كوامي – كوت ديفوار – هدف

4- رودريجز – غينيا بيساو – 1

4- بالدي – غينيا بيساو – 1

4- بنجالود يوسف – جزر القمر – 1

4- مصطفى محمد – مصر – 1

4- يوسف النصيري – المغرب – 1

4- حكيم زياش – المغرب – 1

4- فارس شايبي – الجزائر – 1

4- رامز زروقي – الجزائر – 1

4- بغداد بونجاح – الجزائر -1

4- إسلام سليماني – الجزائر – 1

4- ياسين مرياح – تونس – 1

4- حمزة رفيعة – تونس – 1

4- فراس بالعربي – تونس – 1

4- بيرسي تاو – جنوب أفريقيا – 1