ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في نسختها المقبلة.

وخاض منتخب المغرب المباراة الختامية في الجولة الثانية، وحقق فوزًا مثيرًا على منتخب تنزانيا، في الجولة الخامسة من التصفيات.

وجاء ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم كالآتي..

المجموعة الأولى

1- مصر – 6 نقاط

2- بوركينا فاسو – 4

3- غينيا بيساو – 4

4- سيراليون – نقطة

5- إثيوبيا – 1

6- جيبوتي – بلا نقاط

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المجموعة الثانية

1- السنغال – 4 نقاط

2- السودان – 4

3- الكونغو الديمقراطية – 3 نقاط

4- توجو – نقطتان

5- موريتانيا – نقطة

6- جنوب السودان – 1

المجموعة الثالثة

1- رواندا – 4 نقاط

2- جنوب أفريقيا – 3

3- نيجيريا – 2

4- ليسوتو – 2

5- زيمبابوي – 2

6- بنين – نقطة

المجموعة الرابعة

1- الكاميرون – 4 نقاط

2- كاب فيردي – 4

3- ليبيا – 4

4- أنجولا – 2

5- موريشيوس – 1

6- إيسواتيني – بدون نقاط

المجموعة الخامسة

1- المغرب – 3 نقاط

2- زامبيا – 3

3- النيجر – 3

4- تنزانيا – 3

5- الكونغو – بدون نقاط

6- إريتريا – منسحب

المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار – 6 نقاط

2- الجابون – 6

3- كينيا – 3

4- بوروندي – 3

5- جامبيا – 0

6- سيشل –

المجموعة السابعة

1- الجزائر – 6

2- بوتسوانا – 3

3- غينيا – 3

4- أوغندا – 3

5- موزمبيق – 3

6- الصومال – 0

المجموعة الثامنة

1- منتخب تونس – 6 نقاط

2- غينيا الاستوائية – 6

3- مالاوي – 3

4- ليبيريا – بدون نقاط

5- ناميبيا -0

6- ساو توميه وبريسنت – 0