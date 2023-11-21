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ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على تنزانيا

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المغرب وتنزانيا - تصفيات كأس العالم 2026

المغرب وتنزانيا - تصفيات كأس العالم 2026

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب مجموعة منتخب المغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023، بعد الفوز على تنزانيا.

 

ولعب منتخب المغرب، ضد نظيره تنزانيا في أولى مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدم حكم زياش لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة الـ 28 من عمر المباراة، بعد تسديد ركلة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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وفي الشوط الثاني، نجح يوسف النصيري في تسجيل هدفًا ثانيًا لأسود الأطلس في شباك تنزانيا، لينهي اللقاء بهدفين دون رد.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الخامسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات زامبيا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، فيما انسحب إريتريا.

ترتيب مجموعة المغرب بعد الفوز على تنزانيا

ويحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع زامبيا والنيجر.

1- المغرب – 3 نقاط

2- زامبيا – 3

3- النيجر – 3

4- تنزانيا – 3

5- الكونغو – بدون نقاط

6- إريتريا – منسحب

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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