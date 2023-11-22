بعد استقالته.. ماذا قدم أحمد عيد عبد الملك مع لافيينا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي لافيينا في دوري المحترفين، اليوم الثلاثاء، استقالة أحمد عيد عبد الملك من القيادة الفنية للفريق.

ووافق محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا على الاستقالة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "على المستوي الشخصي ما كنتش أتمنى استقالة كابتن أحمد عيد لأنه من المدربين القلائل اللي أنا حبيتهم وكنت أتمني أن يتقبل مجرد اللوم على نتيجة مباراة غزل المحله، ودورنا كمجلس إداره ليس الإشاده فقط ولكن أيضا اللوم، وأتمنى له التوفيق والنجاح في القادم، ولافيينا سيصعد للدوري الممتاز بمشيئة الله".

تولى أحمد عيد تدريب لافيينا مع انطلاق الموسم عقب الصعود لدوري المحترفين، وحقق معه الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات، فيما خسر في مباراتين.

واحتل عيد عبد الملك مع الفريق المركز الخامس من جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 15 نقطة.

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