فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقدم كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العائدات في الجولة الثالثة عشر المقبلة، قبل الموعد النهائي للإنتقالات يوم السبت.

جيمس وارد براوس (وست هام) 6.1 مليون جنيه إسترليني

يزور صانع ألعاب وست هام يونايتد نظيره بيرنلي بعد تحقيقه أكثر عدد نقاط له منذ بداية الموسم.

وقدم جيمس وارد براوس تمريرتين حاسمتين في فوز الهامرز 3-2 على نوتنجهام فورست ليحقق11 نقطة، ويمكن أن تساعده واجباته في الكرات الثابتة

بتقديم المزيد من التمريرات الحاسمة.

وتمريرات جيمس البالغ عددها 20 تمريرة و10 ضربات ركنية ناجحة و11 تمريرة عرضية من الركلات الحرة، جميعها تحتل المركز الأول في مركزه بفانتازي خلال آخر ستة أسابيع من الدوري.

وفي الوقت نفسه، عانى بيرنلي دفاعيًا على أرضه منذ صعوده، واستقبلت شباكه 18 هدفًا في آخر ست مباريات.

مورجان جيبس ​​وايت (نوت إم فورست) 5.7 مليون جنيه إسترليني

يشير الأداء الهجومي الذي يتمتع به نوتنجهام إلى أن لاعب خط الوسط الإنجليزي يمكن أن يكون مصدرًا للنقاط في فانتازي.

ويستضيف فريق ستيف كوبر نظيره برايتون بعد أن سجل هدفين في كل من مبارياته الثلاث من آخر أربعة في الدوري.

وقام جيبس ​​وايت بتقديم ستة تمريرات مفتاحية كأكثر اللاعبين في الفريق بتلك الجولة الماضية، مما يشير إلى أنه لم يحالفه الحظ في جميع تمريراته، حيث صنع هدفا واحدا.

ويمكن أن يستفيد جيبس ​​وايت من تلك الجولة ضد برايتون، الذي يعد من بين أربعة فرق فقط لم تتمكن من الحفاظ على نظافة شباكها هذا الموسم.

إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6.1 مليون جنيه إسترليني

أحدث نجم كريستال بالاس تأثيرًا فوريًا في خط هجوم كريستال منذ تعافيه وعودته من الإصابة.

وقدم تمريرة حاسمة عندما شارك كبديل ضد بيرنلي في الجولة الحادية عشر قبل أن يسجل ركلة جزاء عند عودته إلى التشكيلة الأساسية ضد إيفرتون في الجولة الثانية عشر.

وإجمالي 29 تسديدة و21 تمريرة مفتاحية جعلته من بين أفضل لاعبي كريستال هذا الموسم، مما يسلط الضوء على جاذبيته الشاملة خلال زيارتهم إلى لوتون تاون.

وعلى الجانب الآخر، أستقبل دفاع لوتون 56 تسديدة في منطقة الجزاء في آخر أربع مباريات، أكثر من أي فريق آخر في الدوري.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أثبت مهاجم فريق بورنموث منذ بداية الموسم أنه من أهم لاعبي الفريق، و مهاجمي فانتازي الدوري الإنجليزي.

وسجل سولانكي ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات ليصعد إلى المركز الرابع في مركزه، ومع ذلك فهو مملوك بنسبة 3 في المائة فقط من مدربي فانتازي.

وإجمالي 12 تسديدة له داخل منطقة الجزاء خلال تلك الفترة هي أكثر من ضعف حصيلة أي زميل في الفريق ويحتل المرتبة الأولى بجانب إيرلينج هالاند بين جميع اللاعبين.

ويمكن لسولانكي الحفاظ على أدائه خارج ملعبه أمام فريق شيفيلد يونايتد الذي استقبل 31 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

برينان جونسون (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

أتاحت إصابة ريتشارليسون للاعب الإنجليزي الفرصة من أجل الحصول على عدد دقائق أكثر وإثبات نفسه مع توتنهام.

وفشل جونسون في المشاركة بالأهداف مرة واحدة خلال آخر ثلاث مباريات، حيث قدم تمريرة حاسمة ضد كريستال بالاس قبل أن يسجل هدفه الأول مع توتنهام ضد ولفرهامبتون.

وعلى الرغم من الدقائق القليلة التي يحصل عليها، إلا إن الفرص الأربع الخطيرة التي أتيحت لجونسون تحتل المركز الثالث في توتنهام إلى جانب المصاب جيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني).

وفي الوقت نفسه، استقبلت شباك أستون فيلا 12 هدفًا في ست مباريات خارج أرضه وسمح بـ 22 فرصة خطيرة، وهو ثاني أكبر عدد من الفرص هذا الموسم.