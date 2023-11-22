فانتازي.. أي من اللاعبين الأكثر ملكية يمكنك الاستغناء عنه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة الدوري الإنجليزي إحصائيات اللاعبين الأكثر ملكية في فانتازي، من أجل الإستغناء عن أقلهم، ومن إحدى أفضل الطرق للتفوق على منافسيك وتعزيز تصنيفك في الدوريات هي اختيار اللاعبين الذين يتفوقون في الأداء على النجوم أصحاب الملكية العالية.

وأثبت محمد صلاح (13 مليون جنيه إسترليني) أنه لا يقل أهمية عن إيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) للمديرين في فانتازي هذا الموسم.

ويعد نجم ليفربول أول لاعب يتجاوز الـ 100 نقطة، حيث سجل 10 أهداف وأربع تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة له في الدوري.

وحقق صلاح أعلى مستوى في الدوري، حيث حقق 10 نقاط أو أكثر في 5 مناسبات، متفوقًا على أربعة من هالاند لاعب مانشستر سيتي ونجم توتنهام هوتسبير سون هيونج مين (9.7 مليون جنيه إسترليني).

وكافأ هالاند مالكيه البالغين 83 في المائة بـ 16 مشاركة تهديفية، حيث سجل 13 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي.

وفي هذه الأثناء، تغيرت أرقام سون منذ مشاركته في مركز المهاجم الصريح في الجولة الرابعة، حيث حقق الكوري الجنوبي 82 نقطة، وسجل ثمانية أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وكان أسلوب اللعب الشامل لبوكايو ساكا (8.6 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز (8.4 مليون جنيه إسترليني) أمرًا حيويًا لإنتاجهما.

جناح نادي أرسنال هو لاعب خط الوسط الأكثر اختيارًا في فانتازي، حيث كافأ مالكيه البالغين 50 في المائة بأربعة أهداف وستة تمريرات حاسمة.

وستة أهداف وثماني تمريرات حاسمة ساعدت واتكينز لاعب أستون فيلا على أفضليته كشريك مفضل بجانب لهالاند في تشكيل 3-5-2 الذي يفضله مدربي فانتازي هذا الموسم.

ويعتبر كيران تريبير لاعب نيوكاسل يونايتد (7 مليون جنيه إسترليني) هو المدافع الأكثر ملكيه بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث تم اختياره بنسبة 50 في المائة من قبل مدربي فانتازي.

وحقق الظهير الأيمن الإنجليزي خمس شباك نظيفة وقدم ست تمريرات حاسمة، وحصل أيضًا على 15 نقطة إضافية.

والمزيد من التحليل لكل لاعب، يسلط الضوء على أولئك الذين يصعب فشلهم في المشاركة بالأهداف، وأولئك الذين لديهم القدرة على جعل مدربي فانتازي يندمون على بيعهم.

إن إخفاق صلاح مرتين في 12 مباراة، يعني أنه سجل هدفًا أو صنع تمريرة حاسمة في 10 مناسبات، وبنسبة مشاركة بالأهداف بلغت 83 في المائة.

وتُظهر المقارنة بين ساكا وسون مواسمهما المتناقضة بشكل كبير من حيث الإنتاج.

ولم يفشل ساكا سوى مرتين في المشاركة بالأهداف خلال 11 مباراة شارك فيها بالدوري، وبلغ متوسطه 7.3 نقطة في المباراة التسع التي قدم فيها ارتدادات هجومية.

ومن ناحية أخرى، فشل سون في تحقيق العائدات في سبع مناسبات، وفي الأساس، 65 نقطة من أصل 82 نقطة جاءت خلال خمس مباريات ضد بيرنلي وأرسنال وليفربول وفولهام وكريستال بالاس.

ومع ذلك، فإن متوسط 13 نقطة لكل مباراة التي حققها سون في تلك المباريات تبرز قدرته على تحقيق نقاط هائلة تكافئ صبر مالكيه في فانتازي.

وإحصائيات تربير تشبه سون، حيث شارك بالأهداف أو خرج بشباك نظيفة في ست مباريات من أصل 12، وبلغ متوسط نقاط تريبير 10.5نقطة لكل مباراة، في المباريات الست التي قدم فيها إما مردود هجومي أو شباك نظيفة.

إذن، من الذي يمكنك الاستغناء عنه؟

في النهاية، يجب أن يكون صلاح وهالاند غير قابلين للبيع، كلاهما قادر على تحقيق النقاط دائما.

وتعني ملكية هالاند أنه سيكون الأكثر اختيارا لشارة "الكابتن" في أي أسبوع من المباريات، وهو ما يسلط الضوء أيضًا على جاذبية صلاح كبديل لشارة القيادة للنرويجي.

وعلى الرغم من أن واتكينز لديه جدول مباريات صعب، إلا أن ثباته، جنبًا إلى جنب مع الافتقار الحقيقي للمنافسة من المهاجمين الآخرين في فانتازي، لا يقدم سببًا يذكر لبيعه.

وسيكون أيضًا لاعبا رئيسيا على أرضه أمام شيفيلد يونايتد في الجولة الثامنة عشر، عندما يغيب هالاند والسيتي عن الدوري الإنجليزي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولم يشارك ساكا في أكثر من هدف واحد فقط في كل مباراة هذا الموسم ومن الواضح أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته بعد.

وتكلفة كل من براين مبيومو لاعب برينتفورد (6.8 مليون جنيه إسترليني) وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد (7.7 مليون جنيه إسترليني) أقل ولهما جداول مباريات جيدة في الفترة المقبلة، ويمكن أن تلفت انتباه بعض من مالكي ساكا.

ومع ذلك، لدى أرسنال أيضًا جدول مباريات جيد جدًا يمكنه أن يساعد ساكا على العودة إلى أفضل حالاته.

وفي الوقت نفسه، يعتبر سون وتريبير من أكثر اللاعبين إخفاقا في المباريات برصيد 7 و6 مباريات على التوالي.

ومن الممكن أن تأثر كلا اللاعبين بإصابات زملائهما في الفريق، الأمر الذي سيؤدي إلى إهدار المزيد من الفرص والافتقار إلى الفرص من الأساس على المدى القصير.

وإن إصابة صانع ألعاب توتنهام جيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) تعني أن سون هو اللاعب الأكثر عرضه للبيع من جميع اللاعبين الستة هنا، خاصة مع المباريات ضد مانشستر سيتي ونيوكاسل المقبلة.

وفي هذه الأثناء، يفتقد نيوكاسل اثنين من لاعبي خط الدفاع الأساسيين، مما يقلل من نسبة فرص تريبير في الحفاظ على شباكه نظيفة.