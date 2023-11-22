شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها ظهور الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى فى جيم النادى، كما عاد التونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

الزمالك يكشف سبب ظهور فتوح وصبحى والزنارى فى جيم النادى

ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى فى جيم النادى اليوم حيث خضع الثلاثى إلى تدريبات فى الجيم، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك إيقاف الثلاثى وعرضهم للبيع على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى .

الزمالك يخسر أمام الجزيرة فى دورى السلة

خسر فريق كرة سلة الزمالك رجال أمام نظيره الجزيرة بنتيجة 71/72 بفارق نقطة واحدة ، فى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى السادس فى ترتيب فرق دورى المرتبط.

وضعت عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك إلى تدريبات الفريق الأبيض اليوم الثلاثاء وتعافيه من الإصابة،معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني في حيرة حول اختيار اللاعب الذى يدفع به في هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.