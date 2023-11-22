شكرا لقرائتكم خبر عن 32 هدفا حصيلة أهداف الجولة التاسعة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" ارتفاع حصيلة الأهداف، حيث تن إحراز 32 هدفا في المباريات الـ10 التي أقيمت على مدار الثلاثة أيام الماضية.

كما شهدت الجولة أيضا أكبر نتيجة منذ انطلاق المسابقة بفوز حرس الحدود على مصر المقاصة بسداسية مقابل هدفين، وهو ما أدى لاحتلال الفريق العسكرى صدارة جدول الترتيب، بعد تعثر بتروجت أمام السكة الحديد بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وجاءت نتائج الجولة على النحو التالى:

بتروجت 1 – 1 السكة الحديد

بروكسى 2 – 1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6 – 2 مصر المقاصة

أسوان 0 – 0 أبو قير للأسمدة

غزل المحلة 2 – 1 لافيينا

وى 2 – 3 بترول أسيوط

النجوم 1 – 2 وادى دجلة

دكرنس 1 – 1 طنطا

شبين 1 – 2 وادى دجلة

مكادى 2 – 1 القناة