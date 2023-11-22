شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على مواصلة الثنائى رضا سليم وطاهر محمد طاهر للتأهيل قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، الأهلى يفوز على بتروجت 3 / 0 فى دورى رجال الطائرة.

الاتحاد يفوز على الأهلي 75/61 بنصف نهائى دورى السلة

فاز فريق سلة الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة 75/61 بنصف نهائي دورى مرتبط السلة خلال المباراة التى أقيمت بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة بعد غدٍ الخميس، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد السكندرى على النادى الأهلي 39 / 27.

تطور جديد بشأن إصابة على معلول .. ورضا وطاهر يواصلان التأهيل فى الأهلى

خاض طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة ‏قبل انطلاق المباراة الودية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلى يهزم بتروجت 3 / 0 فى دورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3/0 على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 .

الأهلي يعلن انتظام الدوليين فى المران الخميس..وراحة 24 ساعة للفريق

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق يوم الخميس المقبل.‏