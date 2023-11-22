7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن برنامج روى فيتوريا المدير ألفنى للفراعنة قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

مصطفى شلبى خارج حساب الزمالك أمام أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

أعلن الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحى صانع ألعاب ألفريق عن المباريات لعدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطنى فى ليبيريا لمواجهة سيراليون فى إطار تصفيات كأس العالم.

تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي، بهدفين لكل منتخب ،فى المباراة التى جمعت ألفريقين فى الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا، التى يشارك فيها شباب ألفراعنة لاكتساب مزيدٍ من الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية.

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن برنامج روى فيتوريا المدير ألفنى للفراعنة قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

شهد اليوم الأخير للمنتخب الأوليمبى فى معسكره بالعاصمة الإدارية مباراة ودية بين لاعبى المنتخب تم خلالها تقسيمهم إلى فريقين بالأحمر والأبيض، ونجح ألفريق الأحمر فى ألفوز على ألفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه المهاجم اسامة فيصل فى الشوط الأول وألغى حكم المباراة هدفا للفريق الأبيض أحرزه حسام اشرف .

تطور جديد بشأن إصابة على معلول .. ورضا وطاهر يواصلان التأهيل فى الأهلى