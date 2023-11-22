شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لن يتم تقديم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك مهما كانت الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، أن فيتوريا سيقدم برنامجه قبل أمم أفريقيا وبناء عليه سيتم تحديد خطة وبرنامج الإعداد للمنتخب قبل المشاركة في البطولة القارية، موضحا أن الاتحاد مستعد لكافة السيناريوهات التي يضعها فيتوريا في خطة المنتخب.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورتس1، مع الإعلامي أحمد شوبير: "تم غلق مسألة استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات وسيتوقف اختيارهم للمعسكرات المقبلة على الرؤية الفنية، لأن فيتوريا لم يطلب التحقيق مع اللاعبين الثلاثة والتصعيد".

وواصل تصريحاته: "لا توجد نية لتغيير موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في 13 مارس المقبل، لأن الظروف والارتباطات تمنع تقديم موعد المباراة، خاصة إذا وصل الأهلي للمربع الذهبي في مونديال الأندية".

واستكمل عامر حسين: "إذا لم يوفق الأهلي في مونديال الأندية لن يتم تغيير موعد نهائي الكأس، لأن لديه ارتباطات في أفريقيا ثم كاس السوبر المصري للأبطال".

وأتم المشرف على المسابقات: "قبل أمم أفريقيا نكون قد أنهينا 8 جولات فقط من الدوري، والموعد المحدد لنهاية المسابقة يوم 30 يوليو العام المقبل".