شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي، بهدفين لكل منتخب، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا.

مصطفى شلبى خارج حساب الزمالك أمام أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

نشر محمد صبحى حارس مرمى الزمالك ، فيديو عبر خاصية الصور، بصفحته بموقع تبادل الصور انستجرام ، من داخل جيم النادى بميت عقبة، وأرفق بالفيديو علامة " العضلات "

مصر تتعادل مع المغرب 2/2 ببطولة شمال أفريقيا للشباب

تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي، بهدفين لكل منتخب ،في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا، التى يشارك فيها شباب الفراعنة لاكتساب مزيدٍ من الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية.

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن برنامج روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

توفى منذ قليل والد خالد جلال المدير الفني لفريق فارمو بعد صراع مع المرض.

شهد اليوم الأخير للمنتخب الأوليمبي فى معسكره بالعاصمة الإدارية مباراة ودية بين لاعبي المنتخب تم خلالها تقسيمهم إلى فريقين بالأحمر والأبيض، ونجح الفريق الأحمر فى الفوز على الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه المهاجم اسامة فيصل فى الشوط الأول وألغى حكم المباراة هدفا للفريق الأبيض أحرزه حسام اشرف .

تطور جديد بشأن إصابة على معلول .. ورضا وطاهر يواصلان التأهيل فى الأهلى