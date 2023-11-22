شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي، بهدفين لكل منتخب، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا.
مصطفى شلبى خارج حساب الزمالك أمام أبو سليم الليبى بالكونفدرالية
نشر محمد صبحى حارس مرمى الزمالك ، فيديو عبر خاصية الصور، بصفحته بموقع تبادل الصور انستجرام ، من داخل جيم النادى بميت عقبة، وأرفق بالفيديو علامة " العضلات "
مصر تتعادل مع المغرب 2/2 ببطولة شمال أفريقيا للشباب
تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي، بهدفين لكل منتخب ،في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا، التى يشارك فيها شباب الفراعنة لاكتساب مزيدٍ من الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية.
كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن برنامج روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.
توفى منذ قليل والد خالد جلال المدير الفني لفريق فارمو بعد صراع مع المرض.
شهد اليوم الأخير للمنتخب الأوليمبي فى معسكره بالعاصمة الإدارية مباراة ودية بين لاعبي المنتخب تم خلالها تقسيمهم إلى فريقين بالأحمر والأبيض، ونجح الفريق الأحمر فى الفوز على الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه المهاجم اسامة فيصل فى الشوط الأول وألغى حكم المباراة هدفا للفريق الأبيض أحرزه حسام اشرف .
تطور جديد بشأن إصابة على معلول .. ورضا وطاهر يواصلان التأهيل فى الأهلى
خاض طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وضعت عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك إلى تدريبات الفريق الأبيض اليوم الثلاثاء وتعافيه من الإصابة،معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني في حيرة حول اختيار اللاعب الذى يدفع به في هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
مران الإسماعيلى.. عودة مخلوف وتأهيل رباعى الدراويش قبل ودية الذئاب
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