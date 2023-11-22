رئيس نادي الاتحاد السعودي يكشف أسباب عدم التعاقد مع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، عن أسباب عدم تعاقد ناديه مع محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الحائلي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن نادي اتحاد جدة "لم يتلق الدعم اللازم مثلما حدث مع أندية الهلال والنصر في الدوري السعودي."

وأضاف رئيس اتحاد جدة: "لم تتحقق الكثير من طلباتنا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، فلماذا الاتحاد تعاقد مع 4 لاعبين أجانب فقط وليس 8، هناك برنامج، والبرنامج هذا متكفل بتوفير لاعبين أجانب للدوري السعودي، ويستطيع المسؤولون على هذا البرنامج الإجابة على هذا التساؤل، جمهور الاتحاد معه حق أن يغضب ويعاتب".

وتابع: "رأينا أشقاءنا في النصر استقدموا لابورت، والهلال استقطب كوليبالي، أنا أطالب بنفس المستوى، لكن هناك برنامج وهناك ميزانية محدودة موضوعة لكل ناد، ووضعنا في حسابنا الميزانية المخصصة لنا في التعاقدات".

وعن محمد صلاح، قال الحائلي: "ليس هناك شك أنه لاعب عالمي، لكن البرنامج يستطيع الرد على هذه المفاوضات، فلدي تساؤلات مثل كل الناس، ماذا حدث بخصوص هذه الأمور؟".

وأكمل أنمار الحائلي: "لم نتحدث وقتها، كنا نتمنى أن يوضح متطلبات نادي الاتحاد في الفترة الصيفية الماضية، وماذا حدث في الأسبوع الأخير من الانتقالات بوجودي معه في لندن بخصوص محمد صلاح ومفاوضتنا مع ليفربول، وماذا حدث في مفاوضات باريس سان جيرمان لضم ماركينيوس، وأيضا مفاوضات ديبروين وجوندجان وراموس، ليس كل ما طلبناه تحقق في سوق الانتقالات الماضي".

يشار إلى أن مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح قد فشلت قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقد أشارت تقارير مؤخرا إلى نية الاتحاد في إعادة التفاوض من جديد في يناير.