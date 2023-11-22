الامارات | شباب الأهلي و«العربية للسيارات» يجددان الشراكة   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي، و«العربية للسيارات» الشركة الرائدة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تجديد شراكتهما للعام الرابع على التوالي.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أُقيم حفل توقيع تحت شعار «نحن الأبطال»، وهو الهتاف الذي رددته جماهير نادي الشباب الأهلي عند فوز النادي بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور خليفة سعيد سليمان، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني، خالد عبدالواحد الرستماني، وعضوي مجلس إدارة النادي اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وهشام القاسم، والرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات ميشيل عياط.

وحضر من جانب شباب الأهلي المدير الإداري، خالد الزاهد، والمدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية ماجد سلطان، ومن جانب نيسان المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات صلاح يموت، والمدير الأول للمبيعات والتسويق لشركة العربية للسيارات حسام بغدادي.

وذكر بيان صحافي أنه: «تعكس هذه الشراكة حرص نادي شباب الأهلي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتزام الشركة العربية للسيارات بدورها في جعل إمارة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة تجمع على أرضها المواهب الرياضية المحلية والعالمية، توافقاً مع رؤية حكومة الإمارة الرشيدة، وتؤكد التزامها بدعم مواهب الشباب في شتى القطاعات ومنها القطاع الرياضي».