منتخب رومانيا يسقط سويسرا بهدف في تصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب رومانيا فوزاً مستحقاً على ضيفه السويسري بهدف مقابل لا شئ ي المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وكان منتخبي رومانيا وسويسرا قد حسما بالفعل تأهلهما لنهائيات البطولة التي تستضيفها المانيا في العام المقبل.

جاءت نتيجة شوط المباراة الأول سلبية رغم السيطرة الميدانية للمنتخب الروماني الذي كان الأكثر بحثاً عن تسجيل الأهداف في إكتفى منتخب سويسرا بالتأمين الدفاعي.

وفي الشوط الثاني ضغط أصحاب الأرض هجومياً على سويسرا بحثاً عن التسجيل وهو ماتحقق في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب دينيس اليبيك.

حاول منتخب سويسراالعودة في النتيجة في الوقت المتبقي ونجح في إستعادة توازنه إلا أن منتخب رومانيا نجح في الحفاظ على تقدمه ليحقق 3 نقاط غالية.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة بنما توقف رصيد سويسرا عند 17 نقطة في المركز الثاني.