طارق يحيي: أحمد فتوح سينضم لـ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سينضم للأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقال يحيي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "المعلومة اللي عندي أن فتوح رايح الأهلي ومعلومة مؤكدة لي".

وتابع :"من حق إدارة الزمالك أن تربط عودة اللاعب وفتح صفحة جديدة معه بالتجديد للفريق لانه من أخطأ".

وواصل :"الأهلي عليه أن يتقدم بعرض رسمي للزمالك لضم فتوح والعلاقة بين الناديين حاليا تسمح بذلك وتقدم الأهلي بعرض بشكل رسمي والقرار في النهاية لإدارة الزمالك".