بيسيرو يقترب من الرحيل عن منتخب نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - إقترب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بقوة من الرحيل عن منصبه بعد التعادل في أول مباراتين بتصفيات كأس العالم.

ويتواجد جوزيه بيسيرو على رأس المرشحين لتدريب الزمالك بالمرحلة المقبلة خلفاً للكولومبي خوان أوسوريو.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "الاتحاد النيجيري عرض على المدرب تخفيض راتبه من 70 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، وسط حالة من الرغبة في مغادرته".

وأضاف أمير هشام: "أحد الوكلاء عرض اسم بيسيرو على الزمالك، وهناك قبول بشكل كبير للمدرب لتولي تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم منحه الراتب المناسب حال الاتفاق".