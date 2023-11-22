إيهاب الكومي: تصريح غرابة عن استبعاد ثلاثي المنتخب غير موفق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن خالد الدرندلي كان رئيسًا لبعثة منتخب مصر لمواجهة سيراليون، حسم كافة الجدل حول ملف استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، مشيرًا إلى أن الاستبعاد وفقا لرؤية روي فيتوريا وكان في مواجهة سيراليون فقط.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "حازم إمام دائمًا يتناقش مع روي فيتوريا حول أي شئ يخص منتخب مصر، وتصريح محمد غرابة غير موفق بشأن الحديث حول أزمة استبعاد الثلاثي، والقول الحسم ما ذكره خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والذي تواجد رئيسًا للبعثة".

وأضاف: "لم يصدر من اللاعبين أي شئ باستثناء الأزمة التي حدثت عقب لقاء جيبوتي، وانضمام أي لاعب من الثلاثي مستقبلا يخص لرؤية روي فيتوريا خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن وائل رياض قرر خوض المغامرة بكل جراءة وقرر الاشتراك في دورة شمال إفريقيا، ولازال هناك لاعبين كثيرين قادر على الاختيار بينهم، مشيرا إلى أنه كان يرى البطولة إعداد جيد واحتكاك لهم في الفترة الحالية خصوصا أنه لم يسبق لهم لعب أي مباراة ودية، والانتقادات موجه لوائل رياض بسبب بعض الاختيارات.

وأكمل: "سبق وتم انتقاد بعض الاختيارات في أوقات سابقة منها مصطفى شوبير، عندما كان يتواجد في صفوف المنتخبات، والكرة لا تعترف بالواسطة مطلقا، واعتقد أن وائل رياض استفاد كثيرًا من تلك البطولة لأنه قام بتقييم اللاعبين، وسوف يستفيد من كل السلبيات، والفريق يضم عناصر جيدة".

وواصل: "الخسائر في المباريات الودية أمر طبيعي، والمنتخب الاول سبق وخسر أمام تونس وتعرض لانتقادات، ثم تغير الوضع بعد النتائج الأخيرة".

وأتم: "منتخب الشباب قدم مستويات جيدة ولكنه لم يكن موفقًا في الشوط الاول فقط أمام تونس، والبطولة الرسمية القادمة ستكون مع نفس المنتخبات، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين الحاليين".