رئيس ريال مدريد يساند جافي بعد الإصابة بالرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - بعث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد رسالة نيابة عن ناديه إلى جافي لاعب برشلونة، يقدم فيها الدعم له بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي ويتمنى للاعب الشفاء العاجل.

وأصيب جافي لاعب خط وسط برشلونة الإسباني لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة منتخب إسبانيا الأخيرة أمام جورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا.

و يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزق في الغضروف الجانبي، ولم يذكر النادي فترة غياب اللاعب عن الملاعب، وهذا النوع من الإصابة يتطلب أكثر من ستة أشهر ما يضع مشاركة جافي في كأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 موضع شك.

ومثلت فترة التوقف الدولية الأخيرة مليئة بالإصابات حيث عانى أكبر نجوم الدوري الإسباني من مشاكل خطيرة: جافي، كامافينجا، وفينيسيوس جونيور ويغيبون لفترة طويلة