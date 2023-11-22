كرواتيا تلحق بقطار المتأهلين لنهائيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2024 بألمانيا بالفوز على ضيفه أرمينيا 1 /صفر في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب ويلز مع ضيفه التركي 1/1.

ولحق منتخب كرواتيا بنظيره التركي في يورو 2024، حيث ضمنت تركيا قبل فترة الصعود للبطولة القارية باعتبارها متصدرة المجموعة الرابعة.

وتتصدر تركيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كرواتيا التي اصطادت آخر البطاقات في التصفيات.

وتحل ويلز في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ثم أرمينيا في المركز الرابع بثمان نقاط، وأخيرا لاتفيا في قاع الترتيب بثلاث نقاط.