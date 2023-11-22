إصابة جديدة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة أبو سيلم

ضربت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة جديدة قبل مباراة أبو سليم في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره أبو سليم، يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس الكونفدرالية.

ويفقد فريق الزمالك ظهيره الأيسر عبدالله جمعة أمام أبو سليم في الكونفدرالية بسبب استمرار إصابته في العضلة الخلفية.

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وينضم عبد الله جمعة لقائمة مصابي الزمالك في مباراة أبو سليم، وهم : محمود حمدي “الونش”، ومصطفى شلبي ومحمود علاء، بسبب استكمال البرامج التأهيلية.

وستقام مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثانية في مجموعات كأس الكونفدرالية رفقة أندية أبو سليم الليبي، سوار الغيني، ساجرادا الأنجولي.