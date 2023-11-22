صدام رونالدو وميسي في موسم الرياض كذبة.. إنتر ميامي يفجرها

فجر نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب ضمن صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مفاجأة مدوية بخصوص المباراة المرتقبة ضد رونالدو في كأس موسم الرياض.

ونفى نادي إنتر ميامي، مشاركته في كأس موسم الرياض، مثلما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان آل الشيخ، قد أعلن عن مشاركة نادي إنتر ميامي الذي يلعب ضمن صفوفه ميسي، في مباريات بطولة كأس موسم الرياض، رفقة النصر والهلال.

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وقال نادي إنتر ميامي، في بيان عبر موقعه الرسمي: “في وقت سابق من اليوم، صدر إعلان يفيد بأن نادي إنتر ميامي سيلعب في كأس موسم الرياض، هذا الأمر غير دقيق”.

وتابع “كما تضمن البيان تصريحات منسوبة لخورخي ماس مالك الفريق وهو لم يدل بأي تعليقات علنا أو سرا”.

واختتم البيان “أجرينا محادثات لتحديد جدول ما قبل موسم 2024 ونتطلع لجولتنا الدولية الأولى والتي سوف يتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة”.

وستقام كأس موسم الرياض، في بطولة ثلاثية تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر، ونادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث ستقام بنظام الدوري.

كما أن بطولة موسم الرياض، ستشهد منافسة تاريخية جديدة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024 المقبل، حسبما أعلن.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة في العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا، والتي تم تدشينها في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.