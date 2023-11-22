أسدل الستار على منافسات تصفيات يورو 2024، واكتمال عقد المتأهلين بتأهل كرواتيا المثير بعدما حققت فوزًا صعبًا على أرمينيا بهدف دون رد.

وحسم 20 منتخبًا تأهلهم إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها المقبلة يورو 2024 المقبلة، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف.

ومن المقرر أن يتحدد الثلاث منتخبات المتبقية من ملحق قاري.

وجاء ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 بعد اكتمال عقد المتأهلين كالآتي..

المجموعة الأولى:

1- إسبانيا – 21 نقطة

2- إسكتلندا – 17

3- النرويج – 11

4- جورجيا – 8

5- قبرص – 0

المجموعة الثانية:

1- فرنسا – 22

2- هولندا – 18

3- اليونان – 13

4- أيرلندا – 6

5- جبل طارق – 0

المجموعة الثالثة

1- انجلترا – 20

2- إيطاليا – 14

3- أوكرانيا – 14

4- شمال مقدونيا – 8

5- مالطا – 0

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المجموعة الرابعة

1- تركيا – 17

2- كرواتيا – 16

3- ويلز – 12

4- أرمينيا – 8

5- لاتفيا – 3

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا – 15

2- تشيك – 15

3- بولندا – 13

4- مولودفا – 10

5- جزر فارو – 2

المجموعة السادسة

1- النمسا – 20

2- بلجيكا – 19

3- السويد – 10

4- أذربيجان – 7

5-إستوانيا – 1

المجموعة السابعة

1- المجر – 18

2- صربيا – 14

3- الجبل الأسود – 11

4- ليتوانيا – 6

5- بلغاريا – 4

المجموعة الثامنة

1- الدنمارك – 22

2- سلوفينيا – 22

3- كازاخستان – 18

4- فنلندا – 18

5- أيرلندا الشمالية – 9

6- سان مارينو -0

المجموعة التاسعة

1- رومانيا – 22

2- سويسرا – 17

3- إسرائل – 15

4- بيلاروسيا – 12

5- كوسوفو – 11

6- أندورا – 2

المجموعة العاشرة

1- البرتغال – 30

2- سلوفاكيا – 22

3- لوكسمبورج – 17

4- أيسلندا – 10

5- البوسنة والهرسك – 9

6- ليشتنشتاين – 0