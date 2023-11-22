هولندا تكتسح جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا 2024

اكتسح منتخب هولندا مضيفه جبل طارق، بنتيجة (6-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

فرض منتخب هولندا سيطرته على الشوط الأول من المباراة واستحوذ تماما على منطقة وسط الملعب بفضل الانتشار الجيد للاعبيه وضغطه المستمر، وأحرز ثلاثية عن طريق كل من كالفن ستينجس في الدقيقة 10، وماتس فيفر بالدقيقة 23، وتيون كوبمينرس بالدقيقة 38.

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الشوط الثاني واصل المنتخب البرتقالي سيطرته على الأمور، وسجل ثلاثية جديدة بواسطة كالفن ستينجس هدفين (52-62) وكودي جاكبو بالدقيقة 81.

وشهدت المباراة عدة محاولات من الجانبين، لكنها لم تتحول لهز الشباك ، بسبب عدم خطورة تلك المحاولات وافتقارها للنهاية الجيدة.

وكان منتخبا فرنسا وهولندا ضمنا التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية منذ الجولة الماضية.