ليس الاتفاق السعودي.. عرض خليجي لضم أحمد فتوح في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، كواليس جديدة بعد عرض أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، في الانتقالات الشتوية القادمة، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الثلاثاء، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب، لن يتراجع في بيع فتوح، بعد الأزمة الأخيرة بالإضافة إلى طلبات فتوح المالية الكبيرة من أجل التجديد.

وأكد شوبير، أنه هناك عرض خليجي لشراء فتوح في يناير القادم، والمفاوضات لا تزال قائمة مع نادي الزمالك، الذي طلب مبلغ من 1.5 إلى 2 مليون دولار لبيع اللاعب.

وأضاف أن النادي الخليجي ليس الاتفاق السعودي، والذي عرض مبلغ يقترب من مليون دولار لضم فتوح في الانتقالات الشتوية القادمة.